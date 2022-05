X Factor e Italia's Got Talent verso lo stop: Sky opta per l'ultima edizione a causa dei costi troppo alti.

Brutte notizie per i fan di X Factor e Italia’s Got Talent: sembra che Sky sia deciso a chiudere i due talent. La prossima edizione di entrambi, in scena a partire dal mese di settembre, dovrebbe essere l’ultima.

X Factor e Italia’s Got Talent verso lo stop

Stando a quanto sostiene TvBlog, X Factor e Italia’s Got Talent si preparano a chiudere i battenti per sempre, almeno su Sky. Sembra che i vertici della televisione a pagamento abbiano deciso di non trasmettere più i due talent a causa dei costi elevati e dei pochi riscontri in termini di ascolti.

La decisione di Sky

Sky, sempre se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, avrebbe deciso di mandare in onda X Factor e Italia’s Got Talent per un’altra edizione, in scena a partire dal prossimo settembre.

Su TvBlog si legge:

“I costi sarebbero troppo elevati e lo show non incasserebbe più le cifre di una volta. Non trasmettendo più le partite di calcio – acquistate gran parte tra Mediaset e Dazn – per Sky potrebbe essere arrivato il momento di fare degli ingenti tagli. E oltre allo show musicale condotto a lungo da Alessandro Cattelan, sostituito lo scorso anno da Ludovico Tersigni, potrebbe chiudere anche Italia’s Got Talent, per lo stesso discorso”.

X Factor e Italia’s Got Talent andranno in onda altrove?

Il fatto che Sky abbia deciso di chiudere con X Factor e Italia’s Got Talent non significa che i due format non verranno trasmessi altrove.

Considerando che X Factor è andato in scena anche sulla Rai, viale Mazzini potrebbe anche decidere di tornare ad investire sul talent. E’ bene sottolineare che, per il momento, i vertici di Sky non hanno confermato o smentito la notizia.