GF Vip, lo zio di Kate Middleton

Ebbene sì, lo zio di Kate Middleton è finito al Grande Fratello Vip britannico. Lui si chiama Gary Goldsmith e, nello specifico, è il fratello della mamma della principessa, Carole. Nella vita fa l’imprenditore, ed è così che si è presentato al programma tv, parlando di sua nipote come una donna perfetta. Gary Goldsmith, a dirla tutta, era già abbastanza noto in quanto in passato aveva fatto molte rivelazioni e gaffe rispetto a Kate e alla Royal Family di cui fa parte. Anche per questo motivo c’era molta attesa rispetto alla sua presenta al reality show, proprio adesso che le condizioni di salute della Middleton sembrano essere incerte e danno preoccupazione ai fan.

E’ già stato eliminato

Nonostante ciò, Gary Goldsmith è già stato eliminato dal programma tv! Lo zio di Kate Middleton ha fatto un percorso davvero molto breve all’interno del GF Vip britannico. La sua permanenza nella casa è durata soltanto quattro giorni.

Cosa succederà adesso?

Gary Goldsmith è stato eliminato dalla trasmissione in tempi record eppure in tanti credono che la sua brevissima esperienza al Grande Fratello Vip possa comunque avere delle conseguenze, tutt’altro che positive. Vedremo…