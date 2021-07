“Archie non potrà mai essere principe”: la decisione del Principe Carlo

Il Principe Carlo avrebbe tolto la possibilità a suo nipote Archie Harrison di acquisire il titolo di Principe.

Il piccolo Archie Harrison, primogenito del Principe Harry e di Meghan Markle, non potrà mai accedere al titolo di Principe. La decisione sarebbe stata presa da suo nonno, il Principe Carlo.

Principe Harry: la decisione di Carlo su Archie

Il Principe Carlo avrebbe deciso di non concedere a suo nipote Archie Harrison il titolo di Principe neppure qualora lui dovesse diventare Re d’Inghilterra.

La decisione sarebbe stata presa in merito alla necessità di sfoltire i destinatari del titolo reale che peserebbero sui contribuenti. I rapporti tra Carlo e suo figlio, il Principe Harry, sarebbero alquanto tesi da quando lui e Meghan hanno deciso di dire addio ai titoli nobiliari. Lo stesso Harry aveva confessato nella sua intervista da Oprah Winfrey che lui e suo padre non si sarebbero sentiti per diversi mesi neanche telefonicamente.

I due si sarebbero rivisti solamente al funerale del Principe Filippo, e anche in quell’occasione non si sarebbero rivolti la parola.

Nonostante le presunte tensioni tra i membri di casa Windsor, Carlo ha accolto la notizia della nascita della piccola Lilibet Diana (seconda figlia di Harry e Meghan) affermando che lui e il resto della famiglia sarebbero stati “deliziati dalla notizia della nascita della figlia del Duca e della Duchessa del Sussex”.

Principe Harry: la nuova vita negli States

Dopo la Megxit Harry e Meghan hanno detto addio alla Corona e si sono trasferiti in California, a Santa Barbara. I due hanno acquistato una prestigiosa villa e hanno manifestato l’intenzione di guadagnarsi da vivere come “due persone normali”. A causa dell’emergenza Coronavirus e della seconda gravidanza di Meghan Markle la coppia non ha fatto ritorno a Londra praticamente per tutto il 2020, mentre al funerale del Principe Filippo solo Harry è tornato in patria per stare accanto ai familiari.

Principe Harry: la seconda figlia

A differenza del primogenito Archie Harrison, il Principe Harry e Meghan Markle non hanno ancora “presentato” pubblicamente la piccola Lilibet Diana. I due hanno preferito proteggere la privacy della loro bambina e da quando è nata hanno continuato a vivere nel riservo della loro villa a Santa Barbara. Harry ha fatto ritorno in patria per l’inaugurazione della statua dedicata a sua madre Lady Diana, ma anche in quel caso Meghan è rimasta negli States insieme ai suoi due bambini.