Il pubblico di Mediaset non vede l'ora di assistere alle nuove avventure della poliziotta: arriva il primo ciak di Fosca Innocenti 2 che torna ad Arezzo

Arriva il primo ciak di Fosca Innocenti 2 che torna ad Arezzo per raccontare le avventure di un vice questore di polizia empatico ed arguto. Lunedì 13 giugno è previsto il via ufficiale alle riprese della fortunata serie tv con Vanessa Incontrada, che si trova sulla location già da qualche giorno per le fasi preparatorie del girato.

Fosca Innocenti 2 torna nella “sua” Arezzo

L’amatissima fiction televisiva che ha conquistato il pubblico di Mediaset fa dunque il bis e lo fa ribadendo il grande ritorno di Vanessa Incontrada su Canale 5. “Fosca Innocenti” è una serie realizzata da Banijay Studios Italy, in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. La serie ha riscosso successo per una serie di motivi che hanno nella bravura della Incontrada e nella “giustezza” del personaggio i suoi punti cardine, ma che fonda moltissimo anche sul fascino della location aretina, con i paesaggi della Toscana che fanno da sfondo anche ai momenti leggeri delle storia narrate.

Le avventure di una poliziotta molto amata

Fosca è infatti un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Con lei c’è Cosimo, titolare dell’enoteca vicina al Commissariato e suo migliore amico, interpretato da Francesco Arca. La fiction è stata prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e si avvale della direzione di Giulio Manfredonia. Soggetto e sceneggiatura sono invece a cura di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli.