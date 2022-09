Arrivederci Estate in Diretta e arrivano le lacrime di Roberta Capua

La sua "creatura" lascia il posto alla trasmissione “gemella” del periodo di maggior appeal e arrivano le commoventi lacrime di Roberta Capua

Tornano i palinsesti autunnali e con essi arriva l’arrivederci Estate in Diretta e con esso arrivano le lacrime di Roberta Capua. Secondo i media specializzati infatti la conduttrice non ha trattenuto la commozione al momento del passaggio di testimone con Alberto Matano e con la sua La Vita in Diretta che dalla settimana prossima tornerà in programmazione.

L’ultima puntata di Estate in Diretta è andata in onda venerdì 2 settembre.

Arrivano le lacrime di Roberta Capua

Il talk estivo pomeridiano di Rai Uno al cui timone ci sono Roberta Capua e Gianluca Semprini lascia dunque il posto alla trasmissione “gemella” del periodo di maggior appeal della televisione generalista. E la reazione della Capua è stata innocente ed empatica, tipica di quella televisione in cui per fortuna non vigono invidie personali.

Il saluto al pubblico e la storia Instagram

Nel salutare il suo pubblico le lacrime versate dalla Capua a fine puntata sono state “un balsamo di umanità e gentilezza”. E sempre i media spiegano che la conduttrice, con una storia-foto pubblicata tra le sue Stories Instagram, si è mostrata “abbracciata affettuosamente al collega Semprini, con gli occhi rigati dal pianto. Un pianto di stima e commozione”. “Amico e compagno d’avventura”.