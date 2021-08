Belen Rodriguez, nuovi retroscena sul parto: “È stato complicato”

Il parto di Belen Rodriguez che è avvenuto in una clinica privata di Padova, sarebbe avvenuto non senza criticità. I retroscena.

A circa un mese dalla nascita della secondogenita Luna Marì, sono stati diffusi nuovi retroscena e dettagli sul parto di Belen Rodriguez che è avvenuto in una clinica a Padova. Proprio il chiacchieratissimo parto è stato oggetto di numerose polemiche tanto da arrivare a finire sotto il mirino dell’associazione dei consumatori che ha presentato il caso alla Procura patavina.

Ora sul parto spuntano nuovi retroscena. A svelarli è stato il settimanale “Nuovo” che ha rivelato che il momento della nascita della piccola Luna sarebbe stato vissuto non senza criticità.

Belen Rodriguez retroscena parto, “Non è stato semplicissimo”

“Il parto, avvenuto in una clinica privata di Padova, non è stato semplicissimo”, così il settimanale “Nuovo” che in un suo recente articolo ha svelato alcuni nuovi retroscena sul parto. La nascita di Luna Marì infatti sarebbe stata vissuta non senza difficoltà tanto che nei giorni successivi si sarebbe recata ad Albarella per “ricaricare le batterie”.

Avrebbe inoltre accusato dei malori, che si sarebbero fatti sentire al rientro negli studi di Roma per registrare alcune puntate di “Tu si que Vales”. La testata “Oggi” rivela che tutto sarebbe rientrato alla normalità.

Belen Rodriguez retroscena parto, il malore sul set di Tu si que Vales

Il momento del parto, ha influito anche in ambito lavorativo. Il settimanale “Oggi” a tal proposito ha fatto sapere che proprio per via della nascita di Luna Marì, la nota showgirl dovrà saltare le prime tre puntate della trasmissione di Canale 5 “Tu si que vales”.

A soli sette giorni dal parto Belen si era presentata agli studi di Elios di Roma. Lì avrebbe poi avvertito un malore con le criticità che sono rientrate dopo che le sono state somministrate delle flebo. “Hanno fatto un miracolo un miracolo”, ha dichiarato Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez retroscena parto, al timone della trasmissione di Canale 5 ci sarà sempre lei

Ad ogni modo nonostante l’assenza nelle prime puntate di Tu si Que Vales, alla conduzione del talent dovrebbe esserci sempre lei.

Le affrincheranno Martin Castrogio vanni e Alessio Ankara. Questa edizione dovrebbe però vedere l’esordio anche della giovanissima Giulia Stabile che ha trionfato nell’ultima edizione di “Amici di Maria de Filippi” dove era arrivata in finale con Sangiovanni. Alla giovanissima ballerina dovrebbe essere affidato un ruolo su Witty Tv.