Carolina Marconi nuda sui social: sta combattendo contro un tumore

Il coraggio e i suggerimenti di Carolina Marconi, che si mostra nuda durante la sua battaglia contro il cancro al seno.

Una battaglia che porta avanti da un po’ e che sta volgendo al termine quella di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello che è affetta da un brutto male: un cancro al seno. Carolina ha sempre mostrato un grande coraggio durante la battaglia contro il tumore non nascondendo mai nulla, dalle cicatrici alla perdita dei capelli.

Carolina Marconi nuda sui social: la rinascita

Una rinascita, ecco il senso della foto che la vede nuda in una vasca da bagno. Si sente come una bambina, senza capelli e nuda. L’ultimo ciclo di chemio per lei dovrebbe significare la fine di questa battaglia e l’inizio di una rinascita. Il suo commento, nella prima parte del post, infatti, tratta proprio questo tema: la rinascita. Dopo tanta sofferenza Carolina potrà tornare a vivere, ma sarà sicuramente una nuova lei.

Carolina Marconi nuda sui social: solidarietà

Non solo rinascita ma anche solidarietà. Solidarietà nei confronti di tutte le donne che stanno combattendo questa battaglia come lei, che hanno il coraggio di mostrarsi così come sono e così come le ha ridotte il cancro. Rimarca due sentimenti importanti per vincere la battaglia: amore e forza, fondamentali per andare avanti e risorgere.

Carolina Marconi nuda sui social: l’invito alla prevenzione

Nel suo post non manca un appello ed un messaggio a tutte le donne, che vuole essere un consiglio da ascoltare attentamente. Carolina ha invitato tutte le donne a controllarsi e non abbassare mai la guardia nonostante stia finendo ottobre che è noto come il mese rosa della prevenzione. Ha consigliato di fare tutte le visite e le analisi necessarie e di non smettere mai di amarsi e prendersi cura di se stesse.