Inizio fulminante per la Roma in questa semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Abraham ha sbloccato il risultato a soli 11 minuti dal fischio di inizio.

Conference League, tensioni prima di Roma-Leicester

Nelle ore precedenti segnaliamo che l’allerta delle Forze dell’ordine è stata alta. Centinaia di ultrà inglesi hanno affollato la Capitale. Segnalati nella serata di mercoledì 4 maggio diversi atti di vandalismo. Sono diversi gli episodi segnalati da quanto si evince anche sui social. In particolare dei circa 3500 tifosi ospiti che sono stati attesi all’Olimpico sarebbero circa 400 quelli arrivati nella Capitale già nella giornata del 4 maggio.

Di questi in molti si sono scatenati nei vari bar del centro e proprio da lì sarebbero avvenuti i primi disordini. In evidente stato di ebbrezza alcuni ultras del Leicester hanno danneggiato il parabrezza di un’auto, il tutto lasciando la loro traccia su un biglietto sul quale è stata stampata la bandiera inglese e il logo della squadra. Poche ore prima che iniziasse la partita, file di tifosi hanno invece preso d’assalto le vie del centro storico: su Twitter sono stati pubblicati video che testimoniano che tra loro ci fossero state anche bandiere della Lazio.

Delirio dei tifosi della Roma: pullman accolta con fumogeni

Nel frattempo i tifosi della Roma hanno accolto il pullman della squadra con una grande festa. Scortati dalla Polizia, i calciatori sono stati salutati con bandiere e fumogeni.

Un’atmosfera dunque che ha portato la città nel pieno della partita prima che le due formazioni scendessero in campo.

Claudio Ranieri mantiene la promessa e si presenta all’Olimpico

La vera sorpresa è stata però l’arrivo di Claudio Ranieri all’Ompico. In passato, come è noto, l’allenatore si è seduto sulla panchina di entrambe le squadre. Ranieri questa volta ha fatto il suo ingresso come un comune tifoso. In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato: “Il rapporto col Leicester è stato un fatto professionale, il tifo invece mi ricollega al bambino che sono stato. Non posso tradirlo, Roma è casa mia”. Promessa mantenuta e chissà che la sua presenza non porti bene.