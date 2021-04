Covid, l’annuncio di Fedez: “Raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo”

Fedez nelle sue stories su Instagram ha annunciato che nel progetto "Scena Unita" sono stati raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo.

Un progetto a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Questo è il fondo “Scena Unita” che in questi ultimi mesi ha visto la partecipazione di oltre 100 grandi artisti non della musica e dello spettacolo tra cui il noto rapper e influencer Fedez che nelle sue stories su Instagram ha reso noto che finora sono stati raccolti circa 4 milioni di euro.

Fedez è stato tra coloro che sono stati in prima linea e non solo a supporto degli operatori dello spettacolo, ma anche di tutti coloro che a causa della pandemia hanno vissuto delle situazioni di grandi difficoltà. “Nei prossimi mesi ci impegneremo nella sfida più grande: cercare di aiutare aziende e lavoratori a ripartire, mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le realtà in difficoltà”.

Il traguardo è stato annunciato da Fedez che nelle sue stories ha scritto: “Ci tenevo a darvi aggiornamenti in merito al fondo per i lavoratori dello spettacolo Scena Unita. Ad oggi siamo riusciti a raccogliere più di 4 milioni di euro per aiutare più persone possibili, che da più di un anno non hanno potuto svolgere la loro attività lavorativa, per dare un sostegno da un settore che conta più di 300mila lavoratori”.

L’impegno di Scena Unita prosegue con un altro importante obiettivo, ovvero quello di aiutare tutti coloro che hanno vissuto una situazione di difficoltà. Proprio a questo proposito Fedez ha annunciato che ad oggi sono stati distribuiti “un milione e 800 mila euro per aiutare lavoratori e imprese in difficoltà […] Tutto è nato da un gruppo whatsapp. In 10 giorni siamo riusciti a raccogliere 2 milioni di euro e tanti altri artisti nei giorni successivi si sono uniti al progetto”.

Tra gli artisti che insieme a Fedez hanno contribuito al fondo Scena Unita Fiorello, Antonello Venditti, Achille Lauro, Baby K, Giorgia, Ligabue, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale o ancora Francesco Gabbani.