Dani Alves resta in carcere: il Tribunale ha respinto in ricorso, il 39enne è indagato per lo stupro da una giovane in una discoteca di Barcellona

Dani Alves resta in carcere: il Tribunale ha respinto in ricorso ed il calciatore del Brasile indagato per stupro si è visto negare l’istanza di abbassamento della misura cautelare.

La notizia è di queste ore: Dani Alves rimarrà in custodia cautelare in Spagna perché il ricorso presentato dai suoi legali è stato infatti rigettato da un tribunale di Barcellona. Il motivo è quello di un “alto rischio di fuga”.

Dani Alves resta in carcere, respinto il ricorso

Da quanto si apprende in un comunicato diffuso dalle autorità giudiziarie della Catalogna (nord-est) “il tribunale conferma la custodia cautelare e respinge il ricorso presentato dalla difesa”.

Le toghe iberiche rimarcano “l’elevato rischio di fuga legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso”.

“È troppo ricco, può fuggire in Brasile”

Fanno fede per paradosso i suoi mezzi finanziari “che potrebbero consentirgli di lasciare la Spagna in qualsiasi momento” per tornare in Brasile, da dove poi non potrebbe essere estradato. Il 39enne Alves è indagato per lo stupro da una giovane in relazione ad un episodio censito in atti a fine dicembre, nei bagni di una discoteca di Barcellona.

Dal 20 gennaio scorso il calciatore è rinchiuso nel complesso carcerario di Brians, vicino Barcellona.