Denis Dosio su OnlyFans: il bacio sulla bocca con un famoso modello di Versace

Per promuovere la sua nuovissima iscrizione a OnlyFans, Denis Dosio ha baciato sulla bocca un noto modello di Versace

Denis Dosio ha da poco fatto il suo debutto su OnlyFans, sito web che offre servizi di intrattenimento tramite abbonamento. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha inaugurato questa novità collaborando con Mario Adrion, avvenente modello di Versace nonché ballerino, che qualche mese fa aveva tentato la carriera televisiva partecipando ad American Idol.

Denis Dosio: primo bacio con un uomo

Mario e Denis si sono visti sul lago di Como per realizzare dei contenuti per la popolare piattaforma social e in occasione del loro incontro si sono anche scambiati un bacio a stampo sulle labbra. Alla domanda del modello se avesse mai baciato un altro uomo, Dosio gli ha risposto che è stato lui il primo.

Parlando della sua decisione di aprire un profilo su OnlyFans, Denis Dosio ha dichiarato di non averlo fatto prima solo per paura delle critiche e del giudizio della gente. Superando poi questi timori, l’influencer ha spiegato di voler incontrare i suoi veri fan tramite un contatto vero: “Voglio messaggiare, fare amicizia e mostrare le parti mie più ribelli, perché quella piattaforma me lo consente. Sono un 20enne e voglio essere trasgressivo.

Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”.

Nei gironi scorsi anche Nicole Minetti ha scatenato i commenti sui social per via della sua iscrizione su OnlyFans.

Come lei, anche Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger, ha deciso di iscriversi sulla nuova piattaforma, che sembra ormai essere diventata davvero popolare tra i vip.