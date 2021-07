Diana Del Bufalo ha un nuovo amore: ecco chi è il suo nuovo compagno

La poliedrica Diana Del Bufalo sembra aver ritrovato l'amore al fianco di un nuovo compagno, che ha tenuto ben nascosto. Ecco di chi si tratta

Archiviate le relazioni avute con Edoardo Tavassi e il comico Paolo Ruffini, la poliedrica e talentuosa Diana Del Bufalo sembra aver ritrovato l’amore tra le braccia di un nuovo compagno. Scopriamo chi è e cosa fa nella vita il nuovo fidanzato della Del Bufalo.

Diana Del Bufalo ritrova l’amore

La bella Diana Del Bufalo, “figlia” di Amici di Maria De Filippi, negli anni ha coltivato una brillante carriera, che oggi l’ha portata ad essere un’attrice di successo e uno dei volti più amati della serie record d’ascolti “Che Dio ci Aiuti“.

Dopo la rottura della lunga storia d’amore vissuta con il comico Paolo Ruffini e una breve parentesi vissuta insieme ad Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, Diana sembra ora aver ritrovato l’amore, almeno questo è quello che si evince da alcuni video condivisi sui suoi profili social, nei quali l’attrice è in compagnia di un uomo misterioso, che sembra sia indubbiamente la sua nuova fiamma.

Diana Del Bufalo ritrova l’amore: chi è il nuovo compagno?

A condurre le “indagini” per risalire all’identità misteriosa del nuovo compagno di Diana Del Bufalo è stato il portale Veryinutilypeople. Il nuovo compagno della bella attrice sarebbe il percussionista e batterista, Michele Villetti, poco più che 30enne e originario di Viterbo.

Naturalmente al momento si tratta solo di un’indiscrezione, nessuna conferma sull’ufficialità della relazione è stata ancora pronunciata dalla stessa Del Bufalo.

Diana Del Bufalo: la quiete dopo la tempesta

E se è vero che Diana Del Bufalo ha ritrovato l’amore, questo si configurerebbe come un vero e proprio periodo di rinascita per l’attrice, che ha raccontato del periodo buio vissuto dopo la fine della relazione avuta con Paolo Ruffini. In un’intervista rilasciata a Ok Salute Diana ha raccontato proprio questo momento della sua vita, ecco le sue parole:

“Era come se mi mancasse l’aria. Non riuscivo a far entrare l’ossigeno nei polmoni, mi sentivo immobilizzata. Sono arrivata anche a spogliarmi pur di non sentirmi soffocata”.

E ancora sulla storia avuta con Ruffini:

“Esistevo solo in relazione al sentimento che provavo. La giornata era scandita dal nostro rapporto. Bastava un minimo screzio per alterare il mio umore. Ne pagavo spesso le conseguenze, perchè non ero padrona delle mie emozioni”.

Grazie alla psicoterapia, oggi l’attrice ha ritrovato la serenità temporaneamente perduta ed è pronta a voltare pagina con un nuovo amore al suo fianco.