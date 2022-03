Doc 2, Beatrice Grannò sul rapporto tra Carolina e Riccardo: “Sarebbero perfetti insieme”

In un'intervista, Beatrice Grannò, alias Carolina Fanti in "Doc 2", ha rivelato dei dettagli sulla possibile evoluzione del rapporto tra Carolina e Riccardo.

Beatrice Grannò, meglio nota come Carolina Fanti, ha rivelato in una recente intervista cosa pensa della coppia formata da Carolina e Riccardo, nella serie di successo “Doc – Nelle tue mani 2”.

Doc 2, cosa pensa Beatrice Grannò del rapporto tra Carolina e Riccardo nella serie

Giovane e talentuosa, la bellissima attrice Beatrice Grannò, che in “Doc – Nelle tue mani 2” interpreta il personaggio di Carolina Fanti, in una recente intervista rilasciata a Tele Sette, ha espresso il suo pensiero sul rapporto che si è instaurato tra Carolina e Riccardo nella serie tv, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Riccardo la definisce un’amica, povera Carolina! Sono convinta che se dessero loro una chance sarebbero perfetti insieme. La relazione con Edoardo, molto più grande di lei, è più il risultato di staccarsi dal controllo del padre e sentirsi donna e matura”.

I numerosi fan della serie di successo di Rai 1, che ha come protagonista principale Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, hanno interpretato le recenti dichiarazioni di Beatrice Grannò come un possibile spoiler e dunque come un’ipotetica anticipazione riguardante l’evoluzione del rapporto tra Carolina e Riccardo nella serie, ricordiamo che quest’ultimo personaggio è interpretato dall’attore Pierpaolo Spollon.

L’evoluzione del personaggio di Carolina Fanti in “Doc – Nelle tue mani 2”

Beatrice Grannò è stata la figlia del Dottor Andrea Fanti anche nella prima stagione di “Doc – Nelle tue mani”, il suo personaggio si è notevolmente evoluto nel corso della seconda serie, da studentessa di medicina che doveva far i conti con la tragica morte del fratello, Carolina nella seconda stagione è ora una specializzanda di talento, che si è infatuata di Riccardo Bonvegna, il giovane specializzando che ha scelto (almeno per il momento) di restare fedele alla sua Alba Patrizi.

Nonostante in questa seconda stagione della serie, Carolina Fanti sia notevolmente maturata e cresciuta, la ragazza è sempre umana e le avversità della vita tendono a far emergere quelle debolezze e quei tormenti interiori, che l’hanno caratterizzata anche nella prima stagione.

Le parole di Pierpaolo Spollon sul finale della sua storia d’amore

Anche l’attore Pierpaolo Spollon, che in “Doc – Nelle tue mani” interpreta Riccardo Bonvegna, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha lanciato un’anticipazione sull’evoluzione della sua vita sentimentale nella serie:

“Nell’ultima puntata ci sarà un colpo di scena incredibile! Nessuno se lo immagina. Riguarda la dinamica della mia storia d’amore“.

Nella seconda serie, almeno fino alla puntata andata in onda nella prima serata di giovedì 4 marzo 2022, Riccardo sta vivendo un periodo di crisi con la fidanzata Alba e dunque l’anticipazione di Spollon associata alle ultime dichiarazioni di Beatrice Grannò, fanno pensare che nell’ultima puntata Riccardo potrebbe scegliere di legarsi sentimentalmente con Carolina e dunque di separarsi da Alba.