Domenica In, Jerry Calà: i festeggiamenti per i suoi 70 anni e la dedica all’ex moglie Mara Venier

In occasione dell’ultima puntata di Domenica In, Jerry Calà ha deciso di festeggiare con un giorno di anticipo il suo 70esimo compleanno, trascorrendolo in compagnia dell’ex moglie Mara Venier.

Domenica In, Jerry Calà: “Festeggerò 70 anni all’Arena di Verona”

Jerry Calà è stato uno degli ospiti che hanno partecipato all’ultima puntata di Domenica In, trasmessa nel pomeriggio di domenica 27 giugno.

In questa circostanza, l’ex marito della conduttrice Mara Venier ha scelto di festeggiare con un giorno d’anticipo il traguardo raggiunto dei 70 anni, che compirà ufficialmente il 28 giugno, con un’ospitata al programma.

L’uomo, inoltre, ha anche rivelato che, per celebrare l’evento, il prossimo 20 luglio sarà protagonista di un evento organizzato all’Arena di Verona.

A questo proposito, infatti, ha dichiarato: “È una cosa bellissima, non sarà il solito concerto ma una festa perché io non sono un grande cantante ma sono bravo a far cantare tutti”.

Parlando dell’evento, Jerry Calà ha elencato i numerosi amici – tra i quali figura anche Mara Venier – che saranno presenti all’Arena di Verona, alludendo anche ad alcuni rifiuti ricevuti adducendo a fantasiose scuse.

In attesa della maxi festa, poi, nello studio di Domenica In è stata fatta arrivare una torta, indispensabile per festeggiare il compleanno dell’attore in modo adeguato.

Domenica In, Jerry Calà: la dedica all’ex moglie Mara Venier

Nel corso della sua partecipazione all’ultima puntata di Domenica In, poi, Jerry Calà ha voluto ricordare l’amore che, in passato, lo ha legato alla conduttrice del programma, spiegando: “Noi abbiamo avuto un bellissimo pezzo di vita”.

La frase è stata ripresa da Mara Venier che ha precisato: “Il nostro è stato un amore che è durato sei anni”.

Commentando, invece, la dedica dell’ex marito che si è esibito intonando le note di Gente come noi, brano di Ivana Spagna che al tempo della relazione rappresentava la loro canzone, la conduttrice ha dichiarato: “Sei diventato mio fratello ed io la tua sorellona”.

Domenica In, Jerry Calà: l’amicizia con Mara Venier

Infine, la relazione tra Mara Venier e Jerry Calà – trasformatasi, con il trascorrere del tempo, in una solida amicizia – è stata ricordata e riassunta anche attraverso la messa in onda di un intenso filmato.

Il rapporto di amicizia tra i due, infatti, è stato descritto dalla stessa conduttrice come estremamente forte, come del resto dimostra anche la sua scelta di avere spesso l’ex marito come ospite a Dominica In.