Domenica Live salvo dalla cancellazione, il ritorno di Barbara d’Urso la domenica pomeriggio

Il talk show della domenica, Domenica Live, pare essere salvo dalla cancellazione, confermando a Barbara d’Urso la domenica pomeriggio.

Il talk show della domenica condotto da Barbara d’Urso su Canale 5 tornerà ad essere trasmesso in occasione della stagione televisiva 2021/2022. Nonostante le indiscrezioni che si sono susseguite durante gli ultimi mesi, infatti, pare che il programma non sia stato cancellato.

Domenica Live salvo dalla cancellazione, il ritorno Barbara d’Urso

C’è ancora poca chiarezza rispetto ai volti e ai titoli che caratterizzeranno la prossima stagione televisiva di Mediaset: in questo contesto, la maggior confusione riguarda i programmi sinora condotti da Barbara d’Urso.

Se, infatti, Pomeriggio Cinque è stato da tempo confermato nel palinsesto 2021/2022, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso dovevano invece essere cancellati e lasciare posto a nuovi show condotti probabilmente da alcune new entry.

Sulla base delle informazioni diramate da Italia Oggi, tuttavia, sembra che le cose siano improvvisamente cambiate e che, pur confermando la chiusura di Live – Non è la d’Urso, Domenica Live tornerà ad essere trasmesso a settembre 2021.

Barbara d’Urso, quindi, continuerà a monopolizzare il pomeriggio di Canale 5 non soltanto con il suo show settimanale ma anche con il talk della domenica.

Domenica Live salvo dalla cancellazione, l’orario della messa in onda

L’unico cambiamento che caratterizzerà la domenica di Canale 5, a quanto si apprende, pare essere l’orario a partire dal quale il programma andrà in onda.

Negli ultimi mesi, dopo la chiusura di Live – Non è la d’Urso, il talk show della domenica veniva trasmesso a partire dalle ore 15:00 anziché dalle ore 17:15, come è sempre avvenuto negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la stagione 2021/2022, però, pare che Domenica Live tornerà al suo orario abituale con una messa in onda alle 17:15.

Domenica Live salvo dalla cancellazione, il nuovo format

Una grande novità, infine, è attesa per quanto riguarda la prima parte del pomeriggio delle domeniche di Canale 5: sembra che Mediaset voglia anticipare il talk show della d’Urso con un nuovo format sviluppato all’insegna della leggerezza e del divertimento, affidato a una o più new entries.

Si vocifera, infatti, che una trasmissione di questo tipo possa essere condotta da personaggi come Lorella Cuccarini e Stefano De Martino anche se, al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione.

Insieme alla riconferma di Barbara d’Urso, poi, è stato ufficialmente riconfermato anche Paolo Bonolis che gestisce da anni trasmissioni di successo per l’emittente.

Differente, invece, la sorte di Alessia Marcuzzi per la quale si prospettano insidie e problemi in relazione alla sua permanenza in Mediaset.