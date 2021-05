Elettra Lamborghini, look da urlo a L’Isola dei famosi: fan in delirio

Nel corso della quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Venerdì 7 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la quindicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima ha ammaliato il pubblico a casa con un look che non è passato di certo inosservato.

Ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini, il look dell’opinionista

La conduttrice ha dato il via alla quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e alcuni ex naufraghi presenti in studio.

Elettra Lamborghini, il costo del suo abito

A tal proposito, a destare particolare interesse è stata la Lamborghini che ha sfoggiato un look diverso dal solito, che ha mandato i suoi fan in visibilio.

Per l’occasione, infatti, ha deciso di indossare un vestito fucsia firmato Versace davvero bellissimo e che ha attirato l’attenzione del pubblico femminile. Ebbene, stando a quanto è possibile evincere dal sito, il prezzo è pari a 1150 euro. Da non dimenticare, poi, i sandali color rosa pallido dal costo pari a circa 817,84 euro. A dare un tocco in più al suo look, inoltre, una nuova pettinatura che non è passata inosservata.

Elettra Lamborghini, l’outfit di Ilary Blasi

Oltre alle varie dinamiche create dai vari protagonisti del reality, ad ogni puntata, a destare particolare attenzione, sono gli outfit della conduttrice e degli opinionisti. Ebbene, proprio soffermandosi sulla padrona di casa, ricordiamo che Ilary Blasi ha ammaliato i telespettatori con un top e dei pantaloni bianchi, firmati entrambi Redemption, per un costo pari, rispettivamente, a 695 Euro e 795 Euro. Le scarpe, invece, sono firmate Le Silla e gli orecchini Bozart Bijoux. Di questi, però, non è dato sapere il prezzo.

Elettra Lamborghini, l’abito di Elisa Isoardi

Per finire, a proposito di look sfoggiati in occasione della quindicesima puntata de L’Isola dei famosi, parliamo di quello di Elisa Isoardi. L’ex naufraga, infatti, ha deciso di indossare un vestito firmato Elisabetta Franchi, dal costo di 530 euro, mentre le scarpe sono firmate Casadei.

A proposito dell’abito, riportiamo di seguito la descrizione, così come si evince dal sito ufficiale: “In base di crêpe fermo, questo elegante robe manteau doppiopetto è stretto sul davanti grazie al collo a lancia e alle maniche a 3/4. Sui fianchi sono presenti tagli che delineano la silhouette e la vestibilità. Sul fondo delle maniche e sul doppiopetto sono applicati bottoni logati doppia C in light gold per impreziosire il capo. In coordinato vi è una cintura in ecopelle con la fibbia logata, per esprimere tutto il tuo carattere”.