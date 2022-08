Francesco Chiofalo inizia a camminare con le stampelle. Drusilla Gucci: “Il mio guerriero”

Francesco Chiofalo è in via di miglioramento dopo il malore di qualche giorno fa. L'ex Pupo ha preso in mano le stampelle. Dolci le parole di Drusilla.

Nei giorni scorsi un suo improvviso malore sopraggiunto durante una serata in discoteca non molto lontana da Ragusa (Sicilia), aveva lasciato in apprensione moltissime persone. Ora pare che le condizioni di Francesco Chiofalo, ex volto de “La Pupa e il Secchione Show”, siano sulla via del miglioramento.

Il giovane è stato ripreso dalla fidanzata Drusilla Gucci in una storia su Instagram. Particolarmente dolci le parole della giovane: “Il mio guerriero”.

Francesco Chiofalo riappare in stampelle

Nel video che è stato condiviso sui social, vediamo Drusilla Gucci incoraggiare il fidanzato con tenerezza. “Lo sai che sembra più facile a vedersi che a farsi. È un po’ scomodo in realtà…” risponde invece di rimando lui facendo dunque notare che camminare con le stampelle non è semplice.

Le rassicurazioni sui social

Sempre sui social Chiofalo si era confidato spiegando perchè, dopo il brutto malore avuto nei giorni scorsi, non era più apparso su Instagram:

“Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza.

Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole”.