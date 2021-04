Gassmann denuncia i vicini, Barbara Palombelli: “Meglio farsi i fatti propri”

Alessandro Gassmann ha denunciato i suoi vicini, mentre Barbara Palombelli ha affermato che non lo avrebbe fatto.

Alessandro Gassmann ha fatto sapere di aver allertato le forze dell’ordine a causa dei suoi vicini che, in piena emergenza Coronavirus, avrebbero dato una festa in giardino. Barbara Palombelli ha affermato che lei non lo avrebbe fatto.

Barbara Palombelli contro Gassmann

Quanto affermato da Alessandro Gassmann in merito alla festa dei suoi vicini ha generato un vero e proprio putiferio in rete, dove in tanti l’hanno accusato di aver fatto “la spia” alle forze dell’ordine denunciando lo svolgimento del party in piena emergenza Covid. Barbara Palombelli ha dichiarato in diretta radio che lei non avrebbe fatto lo stesso, nonostante le sia capitato di assistere alle feste in giardino dei suoi vicini:

“Io ho parecchi vicini fanno anche feste in giardino con i bambini e mi mette una grande allegria.

Sinceramente non mi sento di giudicare, anche perché da quel che ho letto erano all’aria aperta in un cortile, quindi non credo ci fossero gli estremi per un assembramento pericoloso, quindi io mi sarei fatta i fatti miei”, ha dichiarato la conduttrice. Alessandro Gassmann replicherà? La sua risposta non ha mancato di generare un ulteriore putiferio in rete, dove anche lo stesso attore ha finito per ricevere insulti e persino minacce di morte a causa del suo post.