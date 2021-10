GF Vip 6, colpo di scena nella notte tra Lulù e Manuel: il brutto gesto di lei scatena la bufera

Continua la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip, ma alla coppia non mancano alti e bassi. Vediamo cosa è successo.

Prosegue, seppur tra alti e bassi, la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip. Tra i due il terzo in comodo era Aldo Montano, che dormiva con il suo amico Manuel. Ma l’atleta olimpico ha deciso di allontanarsi per un pò dal gioco per la premiazione agli Olimpionici da parte del Presidente Mattarella.

GF Vip 6, Lulù e Manuel: il ritorno di Aldo

E chi ha provato ad approfittare dell’assenza di Aldo? Ovviamente Lulù. Infatti, il legame tra Manuel e la Principessa con l’assenza di Aldo si era fatto più intimo, ed i due avevano iniziato a dormire insieme.

Tuttavia, c’è da dire che Manuel ha sempre messo le cose in chiaro, soprattutto nel volere i suoi spazi. Per cui, con il ritorno di Aldo, ieri sera durante la diretta, alla domanda postagli da Signorini nel confessionale, che gli chiedeva se volesse dormire a seguito della puntata di nuovo con l’amico, Manuel con una risposta secca ha detto sì.

Eppure, qualcosa è andato storto.

Durante la notte, Lulù ne ha combinata un’altra delle sue, nonostante i tanti avvisi che Manuel le aveva già fatto riguardo la sua eccessiva possessività.

GF Vip 6: dopo la puntata Manuel ha dormito con Lulù?

E nonostante Manuel più volte l’avesse già avvisata, anche durante la stessa puntata di ieri, del desiderio di voler nuovamente condividere il letto con il suo amico Aldo Montano.

Per tutta risposta, Lulù, quando Signorini in diretta, l’ha provocata sull’argomento, ha risposto con un: “Vedremo! Dopo faremo una riunione a 3 per capire come dormiremo”.

GF Vip 6, bruttissimo gesto a letto di Lulù con Manuel: l’ira del web

Ma di questa chiaccherata neanche l’ombra. Lucrezia, piuttosto, ha preferito attuare un piccolo gioco con l’obiettivo di ottenere quello che voleva, ossia dormire con Manuel: la principessa a quanto si vocifera avrebbe prima finto di aver preso sonno e poi avrebbe dichiarato di non sentirsi bene, restando così a letto con Manuel.

Aldo a quel punto è stato costretto a dormire con Gianmaria mentre Clarissa, Jessica e Sophie hanno dormito in tre in un letto.

Su Twitter è comparso un post, in cui si palesa quanto questo atteggiamento della ragazza abbia indignato il popolo del web:

Questo è ciò che è successo stanotte, a grandi linee. Io richiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se fosse stato un uomo al posto di Lucrezia ad avere atteggiamento simili, l’avreste massacrato. Basta la scusa della donna sensibile etc. È inammissibile.

É nell’aria, dunque, la discussione che da qui a breve esploderà tra Manuel e Lulù, soprattutto dopo questo l’ennesimo episodio in cui la principessa non ha rispettato gli spazi di lui.