Gf Vip, Francesco Oppini torna a parlare della sua avvenute nel reality

Francesco Oppini, a distanza di qualche mese, è tornato su alcune battute felici che aveva fatto nel corso della permanenza al Gf Vip.

Uno dei protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stato, senza dubbio, Francesco Oppini. Il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, nel corso dei tre mesi in cui è rimasto nella casa del reality di Canale 5, ha avuto modo di stringere importati amicizie.

Fra tutte, i molti fan del ragazzo, ricordano la strettissima amicizia con il vincitore della quinta edizione, e attuale opinionista dell’isola dei Famosi, Tommaso Zorzi. Il percorso di Francesco, però, è stato caratterizzato anche da alcuni scivoloni. In quella occasione erano stati in tanti ad aver chiuso addirittura la squalifica per Oppini, compresa la mamma Alba Parietti. A distanza di ormai quasi 5 mesi, Francesco è tornato su questo argomento. Lo ha fatto nel programma Incontri On The Road condotto da Rossella Di Pierro.

“Sono uscite male lo ammetto, però sono stato comunque punito andando al televoto. Ti dico che è un viaggio particolare in cui hai a che fare con realtà diverse dalle tue, hai il tempo per affezzionarti alle persone, di ragionare su ciò che hai sbagliato nella tua vita. Certo però che è anche un viaggio che crea molta confusione”.

Francesco Oppini su Zorzi

Francesco Oppini ha poi parlato della sua amicizia con Tommaso Zorzi, che prosegue ancora oggi, a distanza di 3 mesi, dalla fine del Grande Fratello Vip.

“Che ne penso di Tommaso come opinionista all’Isola dei Famosi? Per me lui può fare davvero tutto. Io lo preferisco in veste di showman. Potrebbe condurre un programma a livello internazionale tranquillamente, se la cava benissimo con le lingue. La sua vittoria al GF Vip? Per me meritava in assoluto lui di vincere. E’ qualcosa di pazzesco per la mentalità che ha, per quello che propone. Sul discorso sensibilità ci siamo trovati d’accordo subito e credo si sia visto”.