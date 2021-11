Gigi D'Alessio ha rotto il silenzio sul suo legame con Denise Esposito e ha scagliato quella che sembra essere una frecciatina contro la sua ex.

Gigi D’Alessio, che finora ha vissuto la sua relazione con Denise Esposito nel massimo riserbo, ha per la prima volta rotto il silenzio in merito al suo legame con la ragazza.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Denise Esposito è in attesa di quello che sarà il quinto figlio di Gigi D’Alessio: la relazione tra i due è iniziata circa un anno fa, all’indomani dalla rottura tra il cantante e la sua storia compagna, Anna Tatangelo (madre di suo figlio Andrea).

Gigi D’Alessio ha sempre cercato di proteggere la sua unione con la 29enne, e per la prima volta ha rotto il silenzio in merito al loro legame scagliando quella che sembra essere una frecciatina proprio contro la Tatangelo (con cui, a quanto pare, non si sarebbe lasciato nel migliore dei modi).

“Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior (…) Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire”, ha dichiarato, e ancora: “È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi.

È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

Gigi D’Alessio: la frecciatina di Anna Tatangelo

Anche Anna Tatangelo nei mesi scorsi non ha risparmiato frecciatine e recriminazioni contro il suo ex compagno e ha affermato pubblicamente di aver saputo della gravidanza della sua nuova fiamma attraverso i giornali.

“Lo abbiamo saputo dai giornali.

Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”, aveva dichiarato la cantante.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: l’addio

Mentre Gigi D’Alessio sta per costruirsi una nuova famiglia al fianco di Denise Esposito, Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la felicità accanto a Livio Cori. Lei e Gigi D’Alessio, che avevano già vissuto una difficile crisi nel 2018, non hanno svelato i motivi del loro addio.