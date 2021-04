Dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip Giulia Salemi ha confessato i retroscena del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci.

Una volta archiviata la sua esperienza al Grande Fratello Vip e dopo aver finalmente conquistato il cuore di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha rivelato alcuni retroscena sui suoi rapporti con Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi contro la Gregoraci

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci sono arrivate più volte allo scontro diretto, specie visti rapporti di entrambi con l’ex velino Pierpaolo Pretelli (che, una volta subito il rifiuto dell’ex moglie di Briatore, si è buttato a capofitto in una love story con l’influencer italo persiana).

Nonostante la showgirl abbai accusato la Salemi di aver approfittato della gentilezza del suo ex marito durante una vacanza in Sardegna, l’influencer sembrerebbe non serbare rancore nei suoi confronti:

“Non l’ho mai vista come una rivale, perché io sono una donna solidale con le altre donne. Si è parlato di triangolo fra me, lei e Pierpaolo quando il triangolo non esisteva. Tanto che io e Pierpaolo siamo andati avanti per la nostra strada, ci siamo innamorati e ci bastiamo.

Non serve altro e non c’è nulla in più da dire”, ha confessato in merito all’ex moglie di Briatore. Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci era persino arrivata a minacciare azioni legali qualora Giulia avesse parlato ancora di lei. Tra le due è pace fatta?