Il ripensamento di Mara Venier: “Domenica in: ecco la mia verità”

La conduttrice di 'Domenica In' aveva annunciato l'abbandono del programma, ma sembra aver cambiato idea: le dichiarazioni di Mara Venier sul suo futuro

Mara Venier sarà ancora al timone dello storico programma RAI ‘Domenica In‘? La conduttrice aveva affermato di essere pronta a terminare il sodalizio con lo show, nonostante il grande successo testimoniato dai sempre altissimi ascolti.

Mara Venier abbandonerà ‘Domenica In’? Le parole della conduttrice

Nonostante i buonissimi risultati in termini di audience, Mara Venier aveva già comunicato di voler lasciare a qualcun’altro la conduzione del programma RAI per eccellenza ‘Domenica In‘. Questo poteva quindi essere l’ultimo anno in cui la Venier era al timone del programma, ma le ultime sue dichiarazioni aprono ad una possibile prosecuzione. Mara, intervistata dal settimanale ‘Chi’ ha infatti dichiarato: “Ho detto che quest’anno è l’ultimo. La verità è che il mio debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione.”

Il rapporto e la competizione con Maria De Filippi

Saranno di certo contenti della possibile svolta i numerosissimi fan del programma. Oltre a questo argomento, però, la Venier ha toccato anche il tasto Maria De Filippi, quest’anno in concorrenza diretta con il suo programma: “Maria? Ecco si, me la sono ritrovata quest’anno non dico avversaria, dico “dirimpettaia”. Lo sa? Mi chiamava così Maurizio Costanzo quando io conducevo “Domenica In”, erano i miei primi anni, e lui faceva “Buona Domenica”.

Vede il karma? Pensi che lui mi chiamava al telefono, oppure io che lo chiamavo qualche volta e ci dicevamo “In bocca al lupo e buon lavoro”. Forse non ci siamo sbagliati visto che siamo tutti qua.”