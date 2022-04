Isola dei Famosi: Estefania Bernal ha violato il regolamento? Il web è in rivolta.

Una polemica ha investito Estefania Bernal, concorrente dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto sostengono i telespettatori più attenti, nel corso dell’ultima diretta la modella ha violato il regolamento. Cosa ha combinato la naufraga?

Isola dei Famosi: Estefania ha violato il regolamento

Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono stati messi davanti ad una scelta molto importante. I naufraghi sono stati dotati di una lavagna e sulla stessa hanno dovuto indicare la propria preferenza: continuare a gareggiare in coppia oppure da singoli. E’ proprio nell’esprimere questa decisione che Estefania Bernal avrebbe commesso una violazione del regolamento. A rendersi conto della cosa sono stati i telespettatori più attenti.

Estefania ha cambiato la preferenza dopo Roger?

Il primo a dover fare una scelta è stato Roger Balduino, fiamma di Estefania. Il modello, invece che mettere una X sulla sua scelta come richiesto da Ilary Blasi, ha piazzato un cuoricino. La sua intenzione, ovviamente, era ammettere di voler continuare a gareggiare in coppia con la Bernal. E’ a questo punto che la modella ha cancellato l’opzione singolo per favorire la scelta “coppia”. Sui social, in un lampo, si è gridato allo scandalo: la naufraga ha violato il regolamento?

La verità sembra diversa

Al momento, non possiamo affermare con certezza che ci sia stata una violazione del regolamento. Estefania, infatti, non è madrelingua italiana, per cui potrebbe anche non aver capito appieno la richiesta di Ilary Blasi. Inoltre, la conduttrice, laddove avesse notato un errore durante la votazione, avrebbe di certo interrotto il tutto. Pertanto, è assai probabile che la Bernal non abbia compreso le direttive della presentatrice.