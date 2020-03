Diletta Leotta ha mostrato ai fan dei social il tenero messaggio che le ha inviato il fidanzato Daniele Scardina.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono più innamorati che mai: secondo indiscrezioni i due starebbero trascorrendo insieme la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus, e il pugile avrebbe inviato alla conduttrice un romantico messaggio.

Diletta Leotta: il messaggio di Scardina

Via social è stata la stessa Diletta Leotta a m0strare ai fan dei social il tenero messaggio che le ha inviato Daniele Scardina, preso in prestito dai Baci Perugina. ‘Mi hai rubato il cuore, adesso ti denuncio per furto’, si legge nel messaggio tenuto tra le mani tatuate di King Toretto. Diletta Leotta ha trovato il messaggio piuttosto spassoso, e non ha mancato di condividerlo con i fan sui social, impazienti di avere altre novità sulla coppia.





I due sono usciti allo scoperto solo qualche settimana fa ma sono ormai diversi mesi che si frequentano assiduamente. Secondo indiscrezioni starebbero trascorrendo insieme anche il periodo di quarantena imposto per via dell’emergenza Coronavirus, ma sui social non si sono mai mostrati pubblicamente insieme nella routine della casa della conduttrice (che abita a Milano). Quella con il pugile Daniele Scardina è la prima storia importante che la conduttrice ha avuto dopo quella con il manager di Sky Matteo Mammì, con cui sembrava che presto si sarebbero celebrate le nozze. A sorpresa i due si sono detti addio, e oggi la Leotta sembra finalmente aver ritrovato la serenità. Daniele Scardina sarà quello che la porterà all’altare? Staremo a vedere!