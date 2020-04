Gf Vip, Paolo Ciavarro sul Coronavirus: “Insieme ce la faremo”

Paolo Ciavarro ha mandato un messaggio ai suoi fan invitandoli a mostrare coraggio durante l'emergenza Coronavirus.

A poche ore dalla fine del Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro ha commentato quanto da lui visto all’esterno della Casa e quanto sarebbe rimasto colpito dalla situazione che si è venuta a creare per l’emergenza Coronavirus.

Coronavirus: il messaggio di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro ha provato a rincuorare i suoi fan su Instagram per quanto sta accadendo in italia (e nel mondo) a causa dell’emergenza Coronavirus. “Insieme ce la faremo”, ha scritto l’ex gieffino, ricevendo fin da subito i commenti d’affetto e le lodi da parte dei fan. A commentare il suo messaggio anche la neofidanzata (Clizia Incorvaia) che ha lasciato un’emoticon a forma di cuore tra i commenti, e la vincitrice di questa quarta edizione del reality show, Paola Di Benedetto, che gli ha scritto “Ti voglio bene Paolì”.

L’ex concorrente del reality show ha dichiarato – così come gli altri concorrenti – di aver visto un mondo “stravolto” a causa dell’emergenza Coronavirus.

Con l’aggravarsi della situazione la produzione aveva ritenuto opportuno mettere al corrente i concorrenti di quanto stesse accadendo all’esterno a causa della pandemia, e molti di loro erano scoppiati a piangere, preoccupati per i loro cari. Nei giorni scorsi l’ex concorrente Adriana Volpe ha perso suo suocero proprio a causa della malattia.

Paolo, così come la vincitrice di questa edizione Paola Di Benedetto (che non ha potuto andare dal fidanzato Federico Rossi), non è potuto correre tra le braccia di Clizia una volta uscito, proprio a causa delle limitazioni imposte per cercare di contenere l’emergenza. La coppia ha svelato che quando potrà il luogo del loro appuntamento sarà una spiaggia a Fregene.