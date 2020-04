A sorpresa Alba Parietti cambia look, e in quarantena sfoggia il caschetto da mora e la frangia.

Dopo essersi mostrata con un look acqua e sapone via social, Alba Parietti è tornata a stupire i propri fan con frangia e caschetto, ispirandosi questa volta al personaggio di una famosa serie tv.

Alba Parietti: caschetto e frangia

A sorpresa Alba Parietti ha sfoggiato un nuovo look via social e, con l’aiuto di una parrucca, ha deciso di ispirarsi a Tokyo, personaggio della fortunata serie spagnola La Casa di Carta. I fan hanno fatto i loro complimenti alla showgirl per il look riuscito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 22 Apr 2020 alle ore 4:55 PDT







Nei giorni scorsi la showgirl aveva conquistato i suoi fan con un look acqua e sapone, e in tanti si erano complimentati con lei per la sua bellezza al naturale. Come molti altri vip anche Alba Parietti ha esortato i suoi fan a restare in casa durante l’emergenza Coronavirus, e lei starebbe trascorrendo il tempo a guardare serie tv (come la già sopracitata Casa di Carta).

Poche settimane fa, sempre a proposito dell’emergenza, la showgirl aveva annunciato al suo pubblico social di aver perso una persona a lei cara: il padre di un carissimo amico di suo figlio sarebbe improvvisamente scomparso proprio dopo aver contratto la malattia.

Alba Parietti ha voluto dedicargli un commosso messaggio, mentre via social ha continuato a chiedere ai suoi fan di indossare le mascherine e di attenersi alle direttive imposte dal Governo e dagli organi sanitari per cercare di contenere i contagi.