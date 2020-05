GIorgio Manetti contro Gemma Galgani: le parole

Tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani ci sarebbero dei conti in sospeso: il Gabbiano ha lanciato una frecciatina contro la dama del trono over.

Nonostante Giorgio Manetti abbia lasciato definitivamente il trono over di Uomini e Donne, sembrava che tra lui e Gemma Galgani le cose si fossero concluse tutto sommato pacificamente. Inaspettatamente Il Gabbiano, a oltre un anno dal suo addio al programma, ha lanciato qualche frecciatina contro la sua ex fiamma.

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Giorgio Manetti ha detto definitivamente addio al trono over e adesso, a distanza di quasi due anni, ha affermato che se incontrasse Gemma per strada certamente le offrirebbe una tazza di caffè e la saluterebbe. L’ex cavaliere del trono over però non ha risparmiato alcune frecciatine all’indirizzo dell’ex compagna, e anzi sembra che abbia affermato di non capire perché Gemma si ostini a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi, senza contare che adesso a corteggiarla vi sarebbe nientemeno che un 26enne (Nicola Vivarelli alias Sirius).

Sembra che Il Gabbiano abbia insinuato dunque di trovare più corretto che la dama del trono over cerchi la sua strada al di fuori del programma, dove ormai si trova da ben 11 anni.





I dubbi sul presunto abbandono di Gemma Galgani al dating show di Maria De Filippi sono molti, e in più d’un caso i detrattori via social hanno preso di mira la dama proprio chiedendo di lasciare “spazio” a dei nuovi volti tv. A molti fan del programma quello che certamente mancherebbe sono le liti e i bisticci tra la dama e Tina Cipollari, da sempre tra gli episodi più seguiti dello show.