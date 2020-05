Hugh Grosnevor, chi è l’under 30 più ricco del mondo

Hugh Grosnevor è uno dei giovani under 30 più ricchi del mondo ed è recentemente balzato alle cronache per una sua generosa donazione.

Classe 1991 e duca di Westminster, Hugh Grosnevor è il padrino di George di Cambridge, è un membro della famiglia reale britannica e, in più, è probabilmente uno dei più ricchi under 30 del mondo. Nel 2016, dopo la scomparsa di suo padre, ha ereditato una fortuna e oggi è famoso anche per le sue generose donazioni.

Hugh Grosnevor chi è

Duca di Westminster e amico del Principe William fin dall’infanzia, Hugh Grosnevor è uno degli under 30 più ricchi del mondo e solo per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus ha donato per 12 milioni di euro. Nel 2016, dopo la morte prematura di suo padre, ha ereditato un patrimonio di oltre 9 miliardi di sterline e una società immobiliare. Da sempre geloso della propria privacy, sembra che Hugh abbia avuto una relazione importante con Harriet Tomlinson, coetanea e compagna di studi all’Ellesmere College.

Secondo i tabloid londinesi preferirebbe le “commonners” alle fanciulle di sangue blu e questo lo renderebbe in qualche modo simile all’amico William.





Nel 2013 proprio il duca di Cambridge lo ha scelto come padrino del suo primogenito George (futuro re d’Inghilterra), e sembra che tra i suoi amici “famosi” vi siano anche Oliver Baker, Emilia Jardine-Paterson e Jamie Lowther-Pinkerton. Nessuna notizia riguardo alla sua vita sentimentale odierna anche se è fuor di dubbio che, dopo i due Principi e il fratello di Kate Middleton James, Hugh rappresenta uno dei rampolli più ambiti alle feste di gala della famiglia reale. Chi riuscirà a rubare finalmente il suo cuore?