Si avvicina la chiusura estiva per Mattino Cinque e Live - Non è la D'Urso. Tutto quello che c'è da sapere sulle date delle ultime puntate.

A causa dell’emergenza Coronavirus i vertici Rai e Mediaset hanno dovuto rivedere la programmazione dei loro palinsesti, rimandando alcuni programmi e protraendone altri per alcune settimane. Tra questi vi sono anche Mattino Cinque e Live – Non è la D’Urso.

Mattino 5 e Live: quando chiudono?

A detta della stessa Barbara D’Urso il programma da lei condotto Live – Non è la D’Urso chiuderà alla fine di maggio (il 24) mentre per quanto riguarda Mattino Cinque il programma condotto da Federica Panicucci proseguirà fino alla fine di giugno, con la data di chiusura prevista per il 26. Secondo indiscrezioni Quarta Repubblica invece posticiperà la data di chiusura a fine luglio (protraendosi dunque per 2 settimane in più rispetto all’anno scorso) mentre Fuori dal Coro proseguirà fino al 23 giugno.





A causa dell’emergenza Coronavirus molti programmi sono stati annullati o rimandati, mentre altri – come quelli condotti da Maria De Filippi, Temptation Island e Uomini e Donne – sono riusciti ad adattarsi alle norme vigenti e a proseguire come da programma.

Sembra che proprio a causa delle modifiche dovute all’emergenza quest’anno salterà la versione Nip del Grande Fratello (anche se ancora non ci sono conferme in merito) mentre la versione Vip condotta da Alfonso Signorini potrebbe riprendere per la seconda volta nel 2020, a settembre. Si vocifera anche che il celebre conduttore abbia scelto nel ruolo di opinionista Adriana Volpe, che andrebbe ad affiancare Pupo negli studi del reality show.