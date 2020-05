Il ballerino Alessio Gaudino è il vincitore della prima puntata di Amici Speciali. Battuti Michele Bravi e Stash.

Alessio Gaudino è il vincitore della prima puntata di “Amici Speciali”. Il nuovo format condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha fatto il suo debutto nella serata di venerdì 15 maggio. Tanti i volti noti della storica trasmissione presente sulla rete del biscione. Ad avere la meglio, dunque, è stato Alessio Gaudino che ha battuto i rivali Stash e Michele Bravi. Il ballerino, vincitore della prima puntata, è riuscito a ottenere le preferenze del televoto misurandosi contro il front-man dei The Kolors e, successivamente, contro Michele Bravi. Per quest’ultimo “Amici Speciali” rappresenta un nuovo capitolo di vita: nella serata di venerdì 15 maggio, infatti, è tornato a cantare dopo il grave incidente che lo coinvolse in prima persona e che costò la vita a una ragazza.

Il vincitore della prima puntata di Amici Speciali

Nella prima puntata di Amici Speciali, che ha visto Alessio Gaudino trionfare, è stato raggiunto un altro importante traguardo. Maria De Filippi – in accordo con il suo staff – ha deciso di destinare in beneficenza tutti i fondi raccolti con il televoto.

L’intero ricavato della prima puntata di Amici Speciali è stato destinato per la raccolta fondi benefica a supporto della Protezione Civile: ulteriore supporto economico nell’affrontare la crisi epidemiologica causata dal Coronavirus in Italia.





Stando a quanto riferito da Maria De Filippi nel post-prima puntata di Amici Speciali, nella serata di venerdì 15 maggio sono stati raccolti i fondi per il rimborso di dieci operatori socio sanitari per 30 giorni. Inoltre, grazie ai soldi del televoto è stato possibile finanziare l’acquisto di 30mila tamponi da donare alla Protezione Civile, oltre a ulteriori 100mila euro di ricavi dal televoto da destinare all’emergenza sanitaria.