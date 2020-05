Sabrina Salerno è preoccupata per l'emergenza Coronavirus e per questo non riuscirebbe a dormire durante la notte.

Sabrina Salerno non ha nascosto la propria preoccupazione per l’emergenza Coronavirus e attraverso i social non ha mai smesso di aggiornare i fan con i suoi pensieri sulla questione. La famosissima cantante, che a causa dell’epidemia si è trovata a dover cancellare molti dei suoi concerti, ha confessato di non riuscire più a dormire.

Sabrina Salerno: paura per il Coronavirus

Come molte altre celebrities anche Sabrina Salerno non ha mancato di dire la sua in merito all’emergenza Coronavirus: la cantante ha confessato di essere molto preoccupata e ha detto che rinuncerà ad uscire o ad andare in vacanza fino a quando non ci sarà un vaccino. Quest’anno avrebbe cancellato circa 150 concerti e ha rivelato che lo stress e la preoccupazione per la situazione non la starebbero lasciando dormire: “Quest’anno non me ne importa nulla del mare. Non andrò da nessuna parte, ho l’incubo del contagio. Mi stressa persino fare la spesa!”, ha dichiarato la cantante.





Nelle scorse settimane Sabrina Salerno – così come molti altri artisti – aveva chiesto al Governo d’intervenire per aiutare coloro che a causa dell’epidemia fossero in difficoltà, e ovviamente la cantante non ha mancato di rivolgere il suo pensiero anche ai tanti lavoratori dello spettacolo che a causa della pandemia sono rimasti senza lavoro.

Come lei anche Vasco Rossi, Luciano Ligabue e Eros Ramazzotti hanno espresso il loro pensiero a proposito della questione, e molti di loro si sono mobilitati con donazioni e raccolte fondi. Quella organizzata da Fedez e Chiara Ferragni è riuscita a ottenere 3 milioni di euro, ed è servita ad ampliare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.