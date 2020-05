Giulia De Lellis ha deciso di lavarsi i capelli sgrassando la cute con un detersivo per i piatti: l'ultima trovata dell'influencer romana

Giulia De Lellis è tornata anche lei a svolgere le sue solite attività dopo il lungo lockdown da coronavirus. In questa fase di ripresa, anche gli shooting fotografici per le campagne pubblicitarie sono dunque ripresi. Svelando però persino qualche trucco del mestiere non sempre dall’effetto gradito… È quello che pare sia successo alla popolare influencer romana, che trovandosi coi capelli inzuppati d’olio ha deciso di ricorrere a metodi casalinghi. Per ripristinare la bellezza della sua acconciatura, la nostra Giulietta ha infatti deciso di lavare i capelli niente meno che con un detersivo per i piatti!

Giulia De Lellis: shampoo innovativo

Sebbene sembri alquanto strano a dirsi, questa è stata proprio l’idea venuta in mente alla ex gieffina. Dopo un servizio fotografico mattutino su una lussuosa terrazza milanese, Giulia ha infatti voluto rimediare alle bizzarrie degli hair stylist in un modo a dir poco innovativo.

Come mostrato nelle sue IG Stories, Giulia De Lellis ha dunque fatto vedere ai suoi fan i diversi passaggi del servizio fotografico meneghino di cui è stata protagonista. Una volta tornata a casa, tuttavia, ha pensato di sgrassarsi letteralmente i capelli con un detersivo per i piatti. Tale scelta deve tuttavia averle suscitato qualche dubbio, tanto da chiedendo aiuto ai parrucchieri che possono far parte del suo stuolo di fan. Nonostante il risultato da lei definito “pazzesco”, l’esperta di tendenze si è infatti chiesta se sia sbagliato usare tale prodotto sui capelli.