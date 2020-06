Morto Gustavo Guillen, star della fiction Manuela: aveva 57 anni

Il mondo della tv piange Gustavo Guillen, scomparso a 57 anni durante un'operazione dovuta al cancro contro cui stava combattendo.

L’attore argentino Gustavo Guillen è scomparso all’età di 57 anni dopo una dura battaglia contro un tumore. In Italia Guillen era conosciuto soprattutto per aver preso parte alla fiction italo-argentina Manuela, dove aveva ricoperto il ruolo di Emilio Acosta.

Gustavo Guillen è morto: il lutto

Il mondo della tv piange l’attore 57enne Gustavo Guillen, che in Italia aveva raggiunto la popolarità agli inizi degli anni ’90 prendendo parte alla fiction Manuela. A quanto pare Guillen combatteva da molto tempo contro una grave forma di tumore e, dopo esser stato operato per la malattia, sarebbe deceduto proprio per delle complicazioni sorte a causa dell’operazione. L’attore, hanno fatto sapere fonti a lui vicine, sarebbe risultato negativo al tampone per il Coronavirus.





Gustavo Guillen è deceduto all’ospedale di Buenos Aires La Plata, e in tanti sui social gli hanno dedicato messaggi di affetto e cordoglio per la sua prematura scomparsa.

L’attore è scomparso il 28 maggio ma la notizia avrebbe iniziato a circolare solo nei giorni immediatamente successivi anche grazie al tam tam sui social. Guillen aveva due figli piccoli (spesso protagonisti dei suoi scatti via social) e nel 2000 si era sposato con la collega attrice Lorena Bruno, modella conosciuta sul set di Amor Latino. La tragica e prematura scomparsa dell’attore ha colto i fan di sorpresa e in tanti si sono riversati sui social per esprimere il loro dispiacere per la scomparsa dell’attore.