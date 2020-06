Gianni Sperti ha rivisto e riabbracciato suo papà dopo sette mesi di lontananza: la foto dell'opinionista di Uomini e Donne che ha commosso il web

Come tutti sappiamo, Uomini e Donne è stato trasmesso anche durante la pandemia, sia nelle fasi del corteggiamento virtuale sia con le puntate in studio. In trasmissione erano ovviamente presenti anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che come tutti hanno vissuto le loro difficoltà legate alle restrizioni da coronavirus.

Soprattutto l’ex ballerino ha sofferto per tale situazione, ma nelle scorse ore ha voluto condividere un momento davvero particolare con i suoi fan dopo mesi di attesa.

L’opinionista è infatti riuscito finalmente a riabbracciare suo padre, dal quale è rimasto lontano ben sette lunghi mesi. Com’è possibile immaginare, per un figlio non poter vedere i propri genitori per così tanto tempo è pressoché un incubo. Tra l’altro Gianni ha dovuto essere particolarmente prudente, dal momento che il Covid-19 si è rivelato pericoloso soprattutto per le persone più avanti negli anni.

Gianni Sperti rivede il padre

Ecco dunque che il momento tanto atteso da Gianni Sperti è arrivato! La foto pubblicata sul suo profilo Instagram è davvero commovente, soprattutto perché lascia trasparire la felicità e l’emozione di padre a figlio nel momento del riavvicinamento. Molti follower hanno commentato con grande partecipazione lo scatto, tra cui anche gli ammiratori della seguitissima trasmissione di Canale 5 capeggiata da Maria De Filippi. Si possono leggere ad esempio le frasi di Andrea Dal Corso, Claudia Dionigi, Riccardo Guarnieri, Karina Cascella, Alessandro Calabrese e molti altri, tutti toccati da pathos di questo momento toccante vissuto dallo storico opinionista di Uomini e Donne.