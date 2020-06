A sorpresa Elettra Lamborghini ha confessato di essere intenzionata a rimuovere i suoi molti tatuaggi.

Elettra Lamborghini ha chiesto il parere ai suoi fan sui tatuaggi che vorrebbe farsi cancellare: l’ereditiera ha numerosi tatuaggi su tutto il corpo ma di alcuni di essi si è detta profondamente pentita.

Elettra Lamborghini: i tatuaggi

Alcuni dei tatuaggi di Elettra Lamborghini sono iconici e hanno reso la cantante immediatamente riconoscibile per molti dei suoi fan.

Oggi l’ereditiera, promessa sposa di Dj Afrojack, ha annunciato a sorpresa di essere decisa a cancellare molti dei suoi tattoos. Ai fan Elettra ha spiegato di essere pentita di alcuni dei suoi tatuaggi, e li ha invitati a riflettere sulla possibilità di non farne. “A tutte le persone che vogliono farsi i tatuaggi dico “pensateci bene” perché poi vi pentite”, ha confessato l’ereditiera.



Elettra ha anche sottoposto ai suoi fan i numerosi tatuaggi che per lei “non avrebbero senso” e che avrebbe intenzione di farsi cancellare. La decisione è stata presa dall’ereditiera forse anche in vista delle sue nozze con Dj Afrojack, che dovrebbero essere celebrate nei prossimi mesi. Ad aiutare Elettra nei preparativi del suo “giorno più importante” sarebbe sempre presente il wedding planner delle star Enzo Miccio, con cui lei si è recata alla prova dell’abito da sposa e alla location che con tutte le probabilità ospiterà l’evento.

Per il momento è ancora mistero sulla data delle attesissime nozze ma in tanti non vedono l’ora di conoscere i dettagli su quello che probabilmente sarà uno dei matrimoni più attesi dell’anno. A quanto pare i due hanno rimandato la data una prima volta a causa dell’emergenza Coronavirus.