Il futuro di Caterina Balivo a Sky o La7? L’indiscrezione

Sky e La7 hanno proposto a Caterina Balivo la conduzione di un nuovo show? Le voci sulla questione si fanno sempre più insistenti.

Da quando Caterina Balivo ha detto addio a Vieni da Me hanno iniziato ad avvicendarsi voci circa il suo presunto futuro lavorativo in un format Sky o per La7.

Caterina Balivo in Sky o a La7?

A quanto pare le prime voci che avrebbero voluto un prolungamento del format My Next Book (creato da Caterina Balivo e suo marito, Guido Maria Brera, in diretta social durante l’emergenza Coronavirus) su Sky o La7, non avrebbero trovato conferme.

La conduttrice, dopo anni di onorato servizio a Vieni da Me, ha detto addio al suo programma affermando di essere alla ricerca di nuove avventure. I fan sono impazienti di sapere quando la potranno rivedere di nuovo in tv e in tanti si chiedono se le voci di un corteggiamento da parte di Sky e La7 sia vero.



Durante l’emergenza Coronavirus Caterina Balivo non ha nascosto di essere molto preoccupata per la situazione e ha anche affermato che lei e suo marito, Guido Maria Brera, avrebbero dormito in case separate per tutelarsi da un eventuale contagio (di modo che almeno uno dei due potesse badare ai figli piccoli, Cora e Guido Alberto). La conduttrice non sembrava neanche essere del tutto convinta di voler tornare a condurre il suo programma dopo la sospensione dovuta all’emergenza, ma alla fine ha accettato su convincimento dei vertici tv.

Con la chiusura stagionale di Vieni da Me Caterina Balivo ha salutato il suo pubblico affermando che si sarebbe trattato del suo addio definitivo allo show, che a questo punto conta un posto vacante alla conduzione. Quali saranno i futuri sviluppi per la conduttrice?