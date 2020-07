Bianca Guaccero ultima puntata di Detto Fatto: le lacrime

Bianca Guaccero in lacrime durante l'ultima puntata del suo programma Detto Fatto.

Bianca Guaccero si è mostrata in lacrime durante l’ultima puntata di Detto Fatto, per la troppa commozione. Il programma di Rai 2 è arrivato al suo ultimo appuntamento e negli ultimi minuti di questa edizione la conduttrice si è commossa e ha cercato di ringraziare il suo pubblico, soprattutto dopo il periodo difficile dovuto all’emergenza per il Coronavirus.

La Guaccero, che ha conquistato un calciatore famoso, ama moltissimo il suo lavoro e durante questa edizione di Detto Fatto si è impegnata tantissimo, per questo è stato così difficile lasciare la trasmissione.

Bianca Guaccero in lacrime

Bianca Guaccero ha ringraziato il suo pubblico, sottolineando quanto hanno lottato per portare avanti questa trasmissione televisiva.

“Se abbiamo vinto è perché ci vogliamo veramente bene, siamo persone sane, pulite. Per me è un onore, un’occasione rara, lavorare con gente che si vuole bene davvero” ha spiegato la conduttrice, aggiungendo che è arrivato il momento di tornare a casa perché non vede i suoi genitori da Natale e sua figlia da qualche settimana. Ha ringraziato il pubblico per il sostegno, per la forza, per l’amore che continuano a dare a lei e a questo programma.





La conduttrice ha voluto continuare su Instagram i suoi ringraziamenti. La Guaccero, che ha parlato dell’ex marito, ha spiegato di essersi sentita molto amata dal pubblico di Rai 2, nonostante abbia fatto degli errori. L’amore del pubblico nei suoi confronti è pienamente ricambiato, ed è proprio di amore che ha voluto parlare la conduttrice, spiegando di sentirsi a casa, piena, libera e felice grazie ai telespettatori.

Un anno molto difficile per le trasmissioni televisive, e non solo, ma ognuno nel suo piccolo è riuscito a superarlo a testa alta.