Nuovo scontro social tra David Parenzo e Chef Rubio: le reciproche accuse che stanno infervorando il web

I pesanti insulti tra David Parenzo e Chef Rubio proseguono all’impazzata. Tutto ha avuto inizio da un tweet dello chef laziale, così come appare qui di seguito:

David Parenzo ha così rilanciando commentando le suddette parole sempre su Twitter: “Fermate chef Rubio. Sta diventando pericoloso per sé… per gli altri no, perché lo considerano tutti un pi*la”. A chiudere il cerchio sono infine giunte nuove repliche da parte dell’ex rugbista, che hanno contribuito a infervorare non poco il popolo del web.

“Chef” e pirla lo posso accettare da persone disagiate senza una vita sociale, non da un “professionista” chiamato in causa provocatoriamente per rispondere del silenzio vergognoso che l’Italia dedica a crimini e/o atteggiamenti razzisti del popolo israeliano. Vergognati ✊🏿🇵🇸 pic.twitter.com/fYjb5yAkEd — Chef Rubio جبريل (@rubio_chef) July 11, 2020