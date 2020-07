Giancarlo Magalli torna alla guida del Collegio come voice over.

Il prossimo autunno andrà in onda una nuova edizione del Collegio. Il docureality di Rai 2, anno dopo anno, è cresciuto in ascolti e pubblico, tanto da diventare uno dei titoli cult del secondo canale della rete televisiva di Stato. Grande merito dello show è quello di aver riportato gli adolescenti, i cosiddetti teens, a rivedere nuovamente la televisione pubblica, cosa che è sempre più difficile in questi anni.

Proprio in questi giorni sono iniziate le riprese della quinta stagione. La location sarà diversa. I collegiali, infatti, non alloggeranno più a Caprino Bergamasco ma ad Anagni. A riportare questa notizia è stato il settimanale Sorrisi e canzoni.





Giancarlo Magalli torna al Collegio

Con l’avvento della nuova edizione, cambierà anche la voce fuori campo. Lo scorso anno, infatti, era stata Simona Ventura a raccontare le gesta dei collegiali. Questa volta ci sarà un passo indietro. Come riporta il sito TvBlog, infatti, tornerà Giancarlo Magalli. “Il riferimento è alla voce fuori campo che racconta le gesta dei ragazzi e delle ragazze che animano questo programma prodotto da Banijay. Dopo infatti Simona Ventura che ha raccontato il Collegiodel 2019 per la nuova edizione di questa trasmissione -secondo quanto apprendiamo- la voce narrante della quinta edizione dovrebbe essere quella di Giancarlo Magalli, che già ha raccontato le precedenti edizioni di questo programma.

Magalli poi sarà come noto nuovamente il conduttore del Fatti vostri su Rai2 e sempre sulla medesima rete potrebbe esserci un’altra opportunità professionale per lui”.

Lo scontro Magalli-Volpe

Negli ultimi giorni, Giancarlo Magalli ha fatto abbastanza discutere di se per lo scontro a distanza con una sua vecchia collega, Adriana Volpe. Come molti sanno, tra i due non scorre di certo buon sangue. Il conduttore Rai, aveva pubblicato sui suoi profili una emoticon che indicava il silenzio, con scritto 0.9.

Questa era una chiara allusione agli ascolti del nuovo programma che la Volpe, insieme al giornalista Alessio Viola, sta conducendo su Tv8. Immediata è stata la reazione di Adriana. In apertura di “Ogni Mattina”, ha voluto mettere i puntini sulle i e dire la sua sulla vicenda.