Maria De Filippi, il tumore del suo cane: “Mi sento davvero male”

Il dramma di Maria De Filippi: la conduttrice ha raccontato lo strazio vissuto quando ha scoperto la malattia del suo cane.

Maria De Filippi ha un amore spassionato per gli animali e in particolare per i suoi due cani, Ugo e Filippa, che la conduttrice considera né più né meno che membri effettivi della sua famiglia. Ugo, il cane più anziano della conduttrice, ha combattuto a lungo contro il tumore.

Maria De Filippi: il tumore del cane

Maria De Filippi ha confessato lo strazio di quando ha scoperto che il suo cagnolino, Ugo, avesse un tumore. Per la conduttrice è stato un momento particolarmente difficile perché Ugo fa parte della sua famiglia dal 2005 e non è mai semplice convivere con un animale che sta male. “Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male”, ha dichiarato la conduttrice, e ha aggiunto: “Per me è stata paura e sofferenza”.

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus la conduttrice è stata sorpresa più volte mentre portava a spasso i suoi due cuccioli, a cui da sempre è molto legata. In famiglia è presente anche un gatto, Filippo, che invece apparterrebbe al marito della conduttrice, Maurizio Costanzo.



Dopo l’emergenza Coronavirus la conduttrice è tornata al timone dei suoi show televisivi e si vocifera che presto potrebbero esserci novità per un nuovo format che la vedrebbe alla conduzione al fianco della storica amica Sabrina Ferilli. Lo show dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel 2021, ma per il momento non è stato confermato né sono emersi dettagli su quelle che potrebbero essere le tematiche affrontate.