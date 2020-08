Belen Rodriguez ha sorpreso i fan mostrando gli anelli che le regalò Andrea Iannone al suo anulare.

Belen Rodriguez porta ancora gli anelli del suo ex fidanzato, Andrea Iannone. I fan dei social se ne sono accorti guardando una foto da lei postata sui social con una sua mano in primo piano.

Belen: gli anelli di Iannone

Sui social Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto che ha generato un putiferio: nell’immagine si vede la mano della showgirl con all’anulare gli anelli che le regalò Andrea Iannone. Quando era tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino la showgirl aveva ricominciato a indossare la fede nuziale (poi tolta quando con il ballerino l’amore è nuovamente naufragato).

Nei mesi scorsi Belen è stata beccata più volte in compagnia di Andrea Iannone (amico di suo fratello Jeremias) tant’è che si è di nuovo sparsa la voce che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma. La voce non ha trovato conferme per il momento, e tanti si domandano quali possano essere le sorti del rapporto tra i due.

Per il momento Belen è stata pizzicata a Ibiza con l’hair stylist Antonino Spinalbese e i baci tra i due sembravano inequivocabili. Solo qualche settimana fa la showgirl era stata pizzicata con Gianmaria Antinolfi, con cui la storia d’amore sarebbe giunta al termine dopo appena qualche settimana (sembra che lui abbia deciso di troncare per via delle continue attenzioni mediatiche).