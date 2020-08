Serena Enardu e Pago si stanno riavvicinando? Sui social è spuntata una prova inequivocabile.

Serena Enardu e la sua amica Viviana attraverso le stories via social si sono mostrate mentre si dimenavano a suon di musica. La canzone scelta per il simpatico siparietto delle due è il nuovo singolo di Pago, ex fidanzato di Serena Enardu, che a sua volta ha commentato la story.

Serena e Pago, riavvicinamento?

Mentre la rottura di Pago e Serena è stata caratterizzata da recriminazioni e insulti reciproci, sembra che il riavvicinamento tra i due stia avvenendo in maniera piuttosto ambigua: sui social l’ex gieffina si è mostrata mentre danzava con la sua amica, Viviana, sulle note dell’ultimo singolo del cantante. A sua volta Pago ha ripostato la story mostrandosi piuttosto soddisfatto e compiaciuto del siparietto messo in atto dalle due donne.

Cosa sta accadendo tra lui e Serena?







Dopo la rottura entrambi avevano ammesso di essersi rivisti in Sardegna, dove lui si era recato in vacanza con il figlio.

Serena aveva parlato di “chiacchiere in tranquillità”, segno che tra lei e il cantante faticosamente riconquistato (salvo poi romperci poche settimane dopo) le cose si sarebbero aggiustate. Adesso c’è chi si chiede se i due – reduci già da un tira e molla – non abbiano intenzione di tornare di nuovo insieme. Per il momento sui social tutto tace ma Pago non ha escluso di voler “perdonare” Serena. Lei dal canto suo lo aveva accusato di aver utilizzato la loro storia solo per vendere più copie del suo libro, ma a quanto pare le stories sui social sembrerebbero suggerire che anche Serena abbia deposto l’ascia di guerra nei confronti del cantante.

Sarà vero?