I Ferragnez sono rientrati dalle vacanze estive e Fedez ha svelato il motivo per cui Chiara Ferragni è scoppiata in lacrime.

Una volta rientrati dalle vacanze Chiara Ferragni e Fedez sono tornati alla loro abituale routine. C’è un episodio in particolare però per cui l’influencer più famosa del mondo è scoppiata a piangere, ripresa come sempre da suo marito Fedez.

Chiara Ferragni in lacrime: i motivi

Come una qualsiasi famiglia Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone amano concedersi insieme la visione di un film. La famigliola, riunita sul divano di casa, ha visto Alla ricerca di Nemo, e come spesso è capitato già in passato Chiara Ferragni è scoppiata a piangere. Fedez, come sempre, non ha mancato di prenderla in giro: “Guardare Alla Ricerca di Nemo per la sesta volta , è il finale è sempre lo stesso”, ha detto il rapper mentre riprendeva sua moglie in lacrime, e lei ha replicato: “Solo chi ha un cuore può capirmi”.







Non è la prima volta che Chiara Ferragni scoppia a piangere guardando un film (o un cartone) con suo figlio e il resto della sua famiglia, e più volte il marito Fedez l’ha presa in giro via social per questo motivo.

La coppia è rientrata da una lunga vacanza in giro per l’Italia a ridosso del lock down per l’emergenza Coronavirus, e come sempre non sono mancate critiche al loro indirizzo. Sui social c’è chi ha avuto da ridire per le loro visite alla Cappella Sistina e alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, dove sarebbero stati trattati come “privilegiati”. Fedez e Chiara Ferragni come sempre non hanno mancato di replicare via social contro le critiche che li hanno travolti.