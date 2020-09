Secondo alcuni fan di Chiara Ferragni, la celebre fashion blogger sarebbe in dolce attesa e le foto pubblicate dall'influencer lo confermerebbero.

Chiara Ferragni, la fashion blogger di fama internazionale che ha persino ricevuto il Leon d’Oro per l’impegno civico, sarebbe incinta del suo secondo figlio. Nessuna conferma della notizia: si tratta di indiscrezioni diffuse dai fan della famosa influencer, per i quali le foto da lei pubblicate sui social non lasciano spazio a dubbi.

Chiara Ferragni di nuovo incinta?

Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web le voci sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, lei stessa sarebbe pronta a dare l’annuncio ai suoi fedelissimi follower.

L’imprenditrice e fashion blogger sul suo profilo Instagram aggiorna i fan mostrando look e abbinamenti all’ultima moda, ma anche frammenti di vita quotidiana in compagnia del suo bambino, Leone, e del marito Fedez, con il quale è sposata dal 2018.

In diverse occasioni, inoltre, la Ferragni ha usato la sua vetrina social per commentare fatti di cronaca, dalla drammatica vicenda di Willy alla violenza sulle donne, fino al razzismo.

Ma sulle voci in merito a una seconda gravidanza non c’è stata alcuna conferma. Chiara non ha mai negato di desiderare un altro figlio. Essere madre l’ha resa felice, donandole gioia e amore quotidiani. Lo stesso varrebbe per Fedez, con il quale la fashion blogger spesso scherza sulla possibilità di rivederla con il pancione.

Negli ultimi mesi in altre occasioni è capitato di sentire vociferare la stessa notizia, dimostratasi poi priva di fondamento. Se anche questa volta sarà così per il momento non è dato a sapere. Tuttavia, ad alimentare i sospetti dei fan era stata la madre di Chiara, Marina Di Guardo, la quale ad agosto si lasciò sfuggire in una storia di Instagram: “Presto ti rifarai con una bimba”.

I fan sperano di vedere Chiara raggiante in attesa del secondo figlio (e alcuni sperano già nel fiocco rosa).

Altri temono possa presto arrivare la smentita.