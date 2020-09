Alba Parietti contro la Collovati: “Sei un rumore di sottofondo”

Scontro a suon d'insulti tra Alba Parietti e Caterina Collovati: l'alterco tra le due scoppiato a causa di alcune foto di Arisa in bikini.

Tra Alba Parietti e Caterina Collovati non corre buon sangue, e le due ne hanno dato prova ancora una volta a Live – Non è la D’Urso, dove se ne sono dette di tutti i colori.

Alba Parietti contro Caterina Collovati

Volano scintille a Live – Non è la D’Urso tra Caterina Collovati e Alba Parietti. Al centro dell’alterco una foto di Arisa, che aveva messo in mostra il suo fisico in bikini con tanto di smagliature e rotolini. La Collovati aveva apertamente criticato lo scatto affermando di non capire il significato di quel “pube in faccia”. La Parietti ha preso invece le difese dell’amica cantante. La diatriba tra le due è continuata a suon d’insulti: “Io faccio la giornalista, non so qual è il tuo lavoro.

Minigonne, seduta sugli sgabelli, poi parli di cronaca nera, poi vai al bagno a farti le foto. Che lavoro fai?”, ha detto Caterina Collovati, mentre la Parietti ha ribattuto: “Sei un rumore di sottofondo, una poveretta”.

Le tensioni tra i due erano iniziate i mesi scorsi, quando Alba Parietti aveva rivelato di esser risultata positiva al test sierologico per il Coronavirus dopo aver preso parte a Live – Non è la D’Urso, dove era stata presente la stessa Collovati.

La giornalista aveva accusato l’opinionista di non aver avvisato nessuno della sua positività al virus, e lei aveva presto replicato affermando: “Sulla Collovati mi limito a dire che da lei il distanziamento l’ho praticato molto prima del coronavirus perché la ritengo una persona insopportabile, cattiva d’animo e poco intelligente”.