Giulia De Lellis ha un nuovo amore? La risposta ai fan

Giulia De Lellis ha risposto alle domande dei fan lasciando intendere di avere in atto una nuova liaison.

Giulia De Lellis ha risposto ad alcune domande dei fan via social e per la prima volta è tornata a parlare di Andrea Damante dopo la loro rottura ufficiale avvenuta ad agosto. Secondo indiscrezioni l’influencer avrebbe una nuova frequentazione.

Giulia De Lellis ha un nuovo amore?

Nonostante lei e Andrea Damante si siano di nuovo lasciati quest’estate continuerebbero a frequentarsi: entrambi infatti sono legati al piccolo Tommy, lo Spitz di Pomerania che hanno adottato insieme. Rispondendo alle domande dei fan a proposito del suo ex fidanzato e delle sue presunte nuove liaison, Giulia De Lellis ha dichiarato che la felicità di Damante sarebbe anche la sua. A seguire qualcuno l’ha accusata di aver tradito il dj veronese iniziando una “relazione clandestina” con uno dei suoi amici.

L’influencer non si è scomposta e ha risposto: “La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto”. A chi si sarà riferita? Al momento non ci sono conferme circa una sua presunta, nuova liaison e l’identità della sua misteriosa nuova fiamma resta avvolta nel mistero. Dopo le osservazioni fatte dai fan sui social l’influencer li ha invitati a rivolgerle le domande con rispetto e senza fare insinuazioni provocatorie sulla sua vita privata e sul suo rapporto con Damante.

“Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto”, ha concluso a sua volta. I due erano tornati a farsi vedere insieme dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus ma anche stavolta la storia d’amore si è conclusa in un nulla di fatto.