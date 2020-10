Il figlio di Fabrizio Corona si scaglia contro il padre accusandolo di averlo picchiato in un video pubblicato sui social dalla madre Nina Moric.

Continua la polemica a distanza tra Nina Moric e Fabrizio Corona, con il figlio Carlos Maria che anche questa volta viene tirato in mezzo attraverso un video in cui accusa il padre di averlo maltrattato e di aver finto la sua positività al Covid-19.

Il filmato è stato pubblicato dalla madre Nina Moric sul proprio profilo Instagram, mentre su quello del figlio Carlos Maria sono misteriosamente scomparse tutte le foto che erano state pubblicate.

Fabrizio Corona accusato dal figlio Carlos

“Vorrei essere sincero su tutto questo, mi sento una schifezza. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire. E sì, mio padre mi picchia, ritorno da lui per pietà”, con queste parole il giovane Carlos Maria ha accusato il padre Fabrizio Corona nel video pubblicato dalla madre Nina Moric sul proprio profilo Instagram.

Le dichiarazioni del 18enne sono state fatte anche dietro la spinta della Moric, che dietro la telecamera esorta il figlio a rispondere: “Tuo padre ti ha mai picchiato o minacciato? Devi dire la verità”. Successivamente Carlos Maria aggiunge: “Mi verrebbe da prendere e ammazzare tutti ma non lo faccio, devo solo continuare e andare avanti, sono sotto cura di farmaci“.

Si tratta dell’ultimo capitolo della querelle tra la ex coppia, culminata in una telefonata tra Corona e la Moric ora al vaglio della Procura di Milano in cui l’ex fotografo dei vip afferma: “Sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più”.