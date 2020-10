Kim Kardashian, curve da urlo al mare: “Questi sono i 40”

Kim Kardashian ha festeggiato i suoi 40 anni su una spiaggia paradisiaca e sui social ha messo in mostra le sue curve da capogiro.

Kim Kardashian ha spento le sue prime 40 candeline e per festeggiare si è concessa una breve vacanza su un’isola paradisiaca, tra la sabbia bianca e acqua cristallina.

Kim Kardashian: i 40 anni

Dopo i festeggiamenti in famiglia Kim Kardashian ha deciso di concedersi qualche giorno in totale relax su una spiaggia paradisiaca.

La famosa imprenditrice si è mostrata in tutto il suo splendore con uno striminzito bikini, e ha esultato con malizia: “Questi sono i 40!”. Sui social in tanti le hanno fatto i complimenti per le sue curve da capogiro e il suo fisico mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 26 Ott 2020 alle ore 7:39 PDT

A causa dell’emergenza Coronavirus la Kardashian ha dovuto rimandare il party esagerato in stile “cowboy” che aveva in mente, ma a consolarla ci hanno pensato la madre e le sorelle. Per l’occasione hanno organizzato per lei “40 feste di compleanno”, riproducendo fedelmente abiti e location dei 40 compleanni più importanti della moglie di Kanye West. Lei si è detta felicissima del gesto, che non ha mancato di raccontare via social scrivendo: “Siamo arrivati ​​alla mia festa del sedicesimo compleanno e la mia identica macchina era lì ad aspettarmi con gli stessi identici palloncini con la stessa torta…

Le mie sorelle e hanno ricreato il night club Tao, dove ho festeggiato dal 30esimo compleanno in poi”. La festa a quanto pare è stata un successone e sui social le foto delle sorelle Kardashian hanno fatto il pieno di like.