Dopo un anno in cui ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso Nicola Vivarelli ha detto addio a Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione di Uomini e Donne, ma a sorpresa il giovane ufficiale della marina – che di recente ha fatto delle scottanti rivelazioni – ha detto addio al dating show.

Nicola Vivarelli lascia UeD

A sorpresa, dopo mesi in cui i telespettatori sono rimasti col fiato sospeso seguendo le sue vicissitudini amorose a Uomini e Donne, Nicola Vivarelli alias Sirius ha detto addio al programma. Essendo lui un giovane ufficiale della marina ha detto addio senza drammi al programma: “Il lavoro mi chiama”, ha annunciato, aggiungendo che presto partirà per New York.

“Addio Italia! Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave”.

A Uomini e Donne di recente Nicola Vivarelli aveva stretto un legame con Veronica, con cui lui avrebbe avuto – a suo dire – un rapporto intimo (fatto smentito dalla giovane corteggiatrice). In tanti si chiedono se Nicola tornerà a Uomini e Donne e non è escluso che se il lavoro dovesse consentirglielo il giovane ufficiale della marina sarà di nuovo tra i protagonisti dello show, dove era entrato in qualità di corteggiatore di Gemma Galgani.

Tra lui e la dama torinese le cose non sono finite nel migliore dei modi, e del resto in molti sui social li hanno riempiti di critiche per la loro esagerata differenza d’età. Nicola riuscirà a trovare l’amore fuori dal programma o tornerà al dating show di Maria De Filippi?